Bad Boy Lovestory, un album complet aux différentes inspirations.

Le 4 novembre dernier sortait le nouvel album de Theodora intitulé Bad Boy Lovestory sur le label Maison Neptune X NBFD.

La jeune chanteuse de 21 ans revient un an après son premier gros succès, le single "Le Paradis Se Trouve Dans Le 93", qui l'avait fait connaître en mars 2023. Elle frappe encore plus fort cette fois-ci avec ce nouvel album , notamment grâce à son titre "Kongolese sous BBL" qui cumule près de 18 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Theodora nous dévoile un album plus personnel, aux 13 titres très complets et variés avec une multitude de styles différents.

