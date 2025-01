Thee Sacred Souls, le trio au style intemporel de retour avec un nouvel album.

Le 4 octobre 2024, le groupe Californien "Thee Sacred Souls" sort son deuxième album intitulé "Got A Story To Tell", produit par le label New Yorkais Daptone Records.

En 2022, le groupe se fait connaître avec leur premier album qui comprend leur morceau phare "Can I call you Rose?". Les trois musiciens reviennent deux ans plus tard avec 13 titres aux sonorités toujours aussi Soul et RnB.

Ce nouvel album est très personnel , Thee Sacred Souls abordent des sujets plus sombres et matures que sur leur premier album. Entre ruptures, introspections et déceptions amoureuses, le groupe nous dévoile une face cachée de leurs personnalités. Ce qui n'empêche pas l'album d'être doux et chaleureux !

