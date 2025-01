The Smile, le terrain de jeu de Thom Yorke

Accompagné par Jonny Greenwood (Radiohead) et le batteur Tom Skinner (Sons of Kemet), Thom Yorke (Radiohead) mène depuis 2020 un nouveau projet, intitulé The Smile. La nouveauté, par rapport à Radiohead, c'est qu'ils ne mettent plus cinq ans à sortir un album, Cutouts êtant carrément le deuxième disque qu'ils sortent en 2024 !

Cutouts, un album intéressant qui s'éloigne - un peu - de Radiohead

Même si la patte "Radiohead" de Thom Yorke reste très présente dans The Smile, des sonorités différentes s'affirment avec cet album. Déjà il n'y a pas QUE des chansons déprimantes, et en plus, on a droit au jeu très afrobeat apporté par le batteur Tom Skinner.

