The Silver Lines, groupe de indie rock britannique, sera présent lors des Transmusicales de 2023!

Groupe de rock indie très populaire, The Silver Lines se produira le samedi 9 décembre au parc expo, dans le hall 3.

The Silver Lines, c’est avant tout un groupe créé par les frères Dan et Joe Ravenscroft. Dépités par le paysage sonore actuel et la place de la guitare dans les musiques, les deux frères ont décidé de créer leur propre style; un refuge dans lequel ils peuvent s’exprimer pleinement.

Avec le temps, deux nouvelles têtes sont arrivés dans le projet : Kindo à la batterie et George Vivian à la basse.

Le style de Silver lines se frotte au hip-hop, tout en gardant un côté punk et un groove funky. Leur musique nous met en transe et c’est avec joie que l’on se prête au rythme et à l’énergie débordante des différents morceaux.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/track/6jnLXQmSlSaqjThXu8k8r8?si=922d370bb5b3409c