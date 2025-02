Gus Englehorn de retour sur la scène rock indie avec un troisième album : The Hornbook

Toujours aidé par sa compagne Estée Preda (batterie, coeurs, claviers), Gus Englehorn nous a livré, ce 31 janvier, un album hors du temps. Avec The Hornbook, Englehorn perfectionne son art et continue de nous surprendre en allant piocher ses inspirations un peu partout. C'est un album très bien construit, un voyage assumé dans son univers fantaisiste, qui semble être une relecture uchronique de l'histoire du rock. On en parle dans SONAR !

