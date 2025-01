La relève du rock français The Odds sort un premier EP digne de ce nom !

Aujourd’hui, on parle de la potentielle relève du rock français avec un groupe qui marquent les esprits avec leur musique et leur énergie depuis peu de temps.

Il s’agit bien sûr du quatuor The Odds et ils viennent de sortir leur nouvel EP : Danse Animale.

The Odds, c’est un groupe de 4 jeunes entre 23 et 25 ans qui se sont rencontrés à l’école. On a Tarka à la guitare, César également à la guitare, Julien à la batterie et Alexis à la basse.

C’est le 23 février dernier que sort le premier EP de The Odds : Danse Animale.

Étant donné que le groupe à signé sur le label de Yarol Poupaud, le projet sort sous licence Bonus Tracks Records.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/0hLoVhobG9NV1MLLiBiUxV?si=pPlxDlHOSjmKl7kFJkQWDg