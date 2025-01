Erika de Casier, la reine du R&B vient de sortir son nouvel album “Still” et ça vaut le détour !

Aujourd’hui, c’est le R&B qui est mis à l’honneur puisqu’on parle de la nouvelle sortie d’Erika de Casier.

La chanteuse d’origine portugaise vient tout juste de sortir son troisième album « Still » et on en parle ensemble.

Son nouvel album justement est sorti le 21 février dernier sur le label londonien 4AD.

La chanteuse nous offre un troisième album assez long puisqu’on compte 14 titres avec 3 feats : They Hate Change, Shygirl et Blood Orange.

Sur ce projet, elle invite également de nouvelles personnes en travaillant avec des musiciens live en plus des samples. C’est N, le coproducteur d'Essentials et Sensational qui revient pour produire l’album.

Avec lui un bon nombre de musiciens pour assurer les prises de sons lives des batteries, des synthés, des guitares, des basses et encore d’autres instruments.

On retrouve le style pop expérimentale, R&B contemporain que de Casier maîtrise à la perfection, tout ça mélangé à des genres plus underground comme le breakbeat, le G-funk ou la drum & bass.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/7ArSPwsw4Su6nyeId06SZH?si=xeTRVdlmSXuoec-7PhEHPQ