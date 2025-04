Odda bouscule les codes de la plug et revient aux bases avec son nouvel album, STEREO FANTASMA

Entre funk, (italo-)disco, french touch, ou encore trap et plug, le nouvel album du rappeur/producteur parisien Odda est difficile à classer. En tout cas on peut affirmer sans trop prendre de risques que STEREO FANTASMA groove un max et que ça fait du bien !

Dans la lignée de ses derniers travaux, STEREO FANTASMA reste imprégné de l'esthétique plug d'Odda, qui a collaboré avec J9ueve, Kasper939, Ucyll... pour ne citer qu'eux. Mais là où il innove et va plus loin que dans ses derniers projets, c'est dans la recherche d'un groove typique des années 80/90 qui n'est pas sans me rappeler le récent album du producteur Blasé et son rapprochement avec le label Ed Banger. On assiste en ce moment à un véritable renouveau de la french touch, et le nouvel album d'Odda s'inscrit parfaitement dans ce mouvement.

