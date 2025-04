Σtella Chronopoulou dévoile son nouvel album "Adagio"

Le 4 avril dernier, Σtella sortait son nouvel album intitulé Adagio, un mot grec qui se traduit par "au ralenti".

Adagio, c'est un album où on retrouve beaucoup de cordes, des synthés et des mélodies assez planantes. On a un mélange de musique traditionnelle grecque et de rétro pop inspirée du pop-folk grec des années 60 que Σtella écoutait quand elle était plus jeune.

Globalement, ce qu'on ressent en écoutant Adagio, c'est beaucoup de douceur et un côté solaire très réconfortant qui nous donne envie assez rapidement de l'écouter en boucle.

Vous pouvez retrouver Adagio sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Youtube

Bandcamp