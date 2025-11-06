Sonar "Jusqu'au bout du monde"Publié le 10/11/2025
Star Féminine Band nous dévoile son dernier album "Jusqu'au bout du monde"
Le nouvel album du groupe Béninois Star Féminine Band,«Jusqu’au bout du monde» est sorti ce 12 septembre sur le label «Born Bad records».
A la base ce groupe, c’est un projet un peu fou : Il est composé de huit adolescentes Béninoises qui viennent d’un village que même les locaux ont du mal à situer, il a donc fallu convaincre la famille, le village et tout un continent que faire de la musique ca vaut le coup!
De projet improbable au statut d’ambassadrices UNICEF, on ne peut qu’admirer le chemin parcouru par Star Féminine Band.
Plus aguerries que jamais pour porter l'espoir de leurs messages féministes "jusqu’au bout du monde", ce troisième opus vient tranquillement, en toute modestie, nourrir le patrimoine musical Béninois.
