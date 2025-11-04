Sonar Stand High Patrol "Underground Oasis"

Stand High Patrol nous dévoile son dernier album "Underground Oasis"

Le collectif Brestois de Stand High Patrol on sorti ce 10 Octobre leur dernier album "Underground Oasis"

Ce nouveau projet s’inscrit parfaitement dans la continuité de leur discographie, il garde toujours la fameuse pate «Stand High» avec en prime un morceau en collaboration avec le chanteur Joe Yorke.

Les thématiques abordés dans l’album tournent autour du concept de la résistance, ils l’abordent avec originalité et subtilité. Cette résistance est imagée par l’idée qu’il y aurait des Oasis Souterrains, qu’au dessous de la surface il y a une autre vie possible.

Le crew de Stand High Patrol nous décrit leur nouveau projet comme: «une utopie qui prends corps dans les sous sols, pour s’élever dans le cosmos».