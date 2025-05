"ANGIE", le nouvel album signé Spill Tab

Spill Tab, ce nom vous dit quelque chose ? C’est normal, le 16 mai dernier la jeune artiste dévoilait son nouvel et tout premier album intitulé ANGIE, et on peut dire que c'est un franc succès.

Un album très attendu qui est le résultat de cinq années de travail acharné pour Claire Chicha et son équipe.

Composé de douze titres riches et variés, l’album navigue entre morceaux pop, rock, folk, électro, grunge, lo-fi.

À travers ANGIE, Spill Tab nous dévoile chaque facette de sa musicalité dans un magnifique album qu'on vous présente aujourd'hui dans Sonar.

Retrouvez ANGIE sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Bandcamp

Soundcloud

Youtube