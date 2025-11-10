Sonar "Krok" Soyuz

Publié le 10/11/2025
Soyuz nous dévoile son dernier album "Krok"

 

Le dernier album "Krok",  de l’artiste Biélo-Russe «Soyuz» est sorti ce 24 octobre sur le label «Mr Bongo». 

"Soyuz" c'est un groupe crée par les multi-instrumentistes "Alex Chumak" et Mikita Arlou",  originaires de la ville de Minsk en Biel-Russie.

Au cours de leurs 3 premiers albums sortis respectivement en 2018, 2019 et 2022, leur style musical a énormément évolué : Maintenant on pourrait décrire leur musique comme une fusion de pop de folk et de jazz expérimental. 

Malgré d'immenses défis, «Soyuz» a livré un album qui va marquer sa carrière. Sincère et magnifique, c’est tout sauf une imitation du passé, mais réellement une expression contemporaine originale.

