Le dernier album "Krok", de l’artiste Biélo-Russe «Soyuz» est sorti ce 24 octobre sur le label «Mr Bongo».
"Soyuz" c'est un groupe crée par les multi-instrumentistes "Alex Chumak" et Mikita Arlou", originaires de la ville de Minsk en Biel-Russie.
Au cours de leurs 3 premiers albums sortis respectivement en 2018, 2019 et 2022, leur style musical a énormément évolué : Maintenant on pourrait décrire leur musique comme une fusion de pop de folk et de jazz expérimental.
Malgré d'immenses défis, «Soyuz» a livré un album qui va marquer sa carrière. Sincère et magnifique, c’est tout sauf une imitation du passé, mais réellement une expression contemporaine originale.