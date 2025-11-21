Sonar "Héritage" Songhoy BluesPublié le 21/11/2025
Le groupe malien Songhoy Blues nous dévoile son dernier album : "Héritage"
L’histoire de «Songhoy Blues» est assez particulière. C’est 3 hommes originaires de la région de Tombouctou au Mali qui ont du s’exiler à Bamako, la capitale du pays.
C’est à la suite de cet exil dans le sud du pays que les 3 hommes se sont rencontrés. Ils ont directement décidés de former un groupe de musique, et on commencés à faire quelques petits concerts sur les petites scènes locales. «Songhoy Blues» est né !
Sur ce nouvel opus ils prennent une nouvelle tournure, ils s’éloignent des sonorités électriques qui les ont souvent caractérisés, et nous proposent un album 100% acoustique.
Le groupe réussit à se renouveler avec cet album qui rends hommage au patrimoine culturel et musical Malien.
Chaque composition ressemble à une fouille archéologique, où le sable du temps est délicatement brossé pour révéler les artefacts de la tradition musicale qui gisent en dessous.