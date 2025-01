Aujourd’hui direction l'Amérique avec Julia Holter et son dernier album « Something in the room she moves » sorti le 22 mars 2024 sur le label Domino Recording Company.

Julia Holter est une autrice, compositrice, interprète et productrice américaine.

Elle étudie à l’université du Michigan ainsi qu'à la California Institute of The Arts de Los Angeles et obtient deux diplômes en composition musicale. Influencée par Joni Mitchell, Les Beatles, Kate Bush ou Tori Amos, notre multi-instrumentiste innove et créé des passerelles entre les genres. Et en plus d’être une artiste ambivalente, Julia Holter est aussi une créatrice très prolifique.

« Something in the room she moves » est le 6e album studio de notre artiste.

Ce projet art-pop présente une gamme de genres allant de la musique d’avant-garde à la folk psychédélique en passant par le classique et l’électropop. Les textes nous emmènent dans un monde où rien n’est certain, où les récits sont décousus et où l’imagination est libre et célébrée.

Retrouvez ici le lien d'écoute: https://open.spotify.com/intl-fr/album/0SVglM3r51P5teNFrQ9WOE?si=9S665TgaT1KP6QR-vUnSNg