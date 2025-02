Le collectif québécois donne suite à leur EP sorti en 2020 et revient avec Soin Entreprise (Vol. 2).

Le 31 janvier dernier, le groupe de rap montréalais au rap hybride nous dévoilait leur nouvel EP intitulé Soin Entreprise (Vol. 2).

Six morceaux aux airs rap, hip hop, soul et électro pop, de quoi faire plaisir à tout le monde. On retrouve dans cet EP le jeu de saxophone du talentueux musicien Julien Catsonguay ainsi que les riffs de guitare de leur ami multi-instrumentiste Blazino.

Retrouvez l'EP sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Youtube

Deezer

Bancamp