Sonar "Skate Story" Blood CulturesPublié le 21/01/2026
Blood Cultures nous dévoile leur nouvel album "Skate Story vol.1"
Blood cultures c’est un groupe d’électro-pop-psychédélique-expérimentale d’origine Américaine (New-Jersey).
A travers des compositions authentiques et audacieuses, ce nouveau disque tout droit venu d’une autre planète nous emmène vers des contrées à la fois oniriques et entraînantes.
La chillwave de Blood Cultures arpente de nouvelles sonorités afin de bien nous faire frissonner. Ils puisent leurs inspirations un peu partout, aussi bien dans la scène électronique que dans le hip-hop, en passant par la deep house et l’indie-pop.
