Sinego nous fait voyager à travers l'Amérique Latine avec Alterego !!!

Aujourd'hui, on parle de musique électronique avec la sortie d'Alterego, le nouvel album de Sinego.

Nouvel album oui et non car en vérité, il n’y a qu’une partie de l’album qui

est sortie. « Alterego » c’est un projet divisé en deux : d’un coté El Dia, sorti

le 27 octobre et qu’on décrypte aujourd’hui, et de l’autre El Noche qui sortira courant 2024.

Ce projet, c’est le premier album de Sinego, qu’il a auto-produit lui-même.

On le suit à travers plusieurs pays d’Amérique Latine : le Mexique,

l’Argentine, l’Équateur, le Venezuela, Porto Rico, le Pérou, le Chili et la

Colombie.

Il met en valeur les sons classiques de ces régions en se concentrent sur

des instruments et des voix relatifs aux cultures. C’est comme une sorte de

« documentaire musical »

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/4JypWzN41tSUvnRIzWt4f2?si=prdxu-YIRDOPlIcO2tDqIA