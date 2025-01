Aujourd’hui nous allons parler d’un des artistes les plus prometteurs de la scène musicale française. Voyou a sorti un nouvel EP le 19 avril dernier sur le label Sony Music et nous allons le décrypter ensemble!

A mi-chemin entre la chanson et le slam, la musique de Voyou est incomparable. Il puise ses inspirations dans les rythmes sud-africains et la nouvelle scène soul jazz pour nous offrir une pop délicate et poétique.

En plus de jouer de la trompette et de la basse, Voyou est touche à tout. Il se met à la guitare, à la batterie et au piano. C’est aussi un compositeur talentueux qui collabore avec des artistes comme November Ultra, Diego Strauss et Mélissa Laveaux.

Sur scène, il est seul avec ses machines et sa trompette. C’est un artiste charismatique aux yeux d’enfants qui porte un regard malicieux sur les dérives de notre époque.

Seul est un projet qui a été imaginé comme une récréation introspective, comme une fête joyeusement mélancolique. On y retrouve son goût pour les fables dans sa façon unique qu’il a de concevoir ses morceaux comme des narrations. Avec des mots simples et une complète absence de cynisme, ces compositions musicales abordent avec légèreté les rencontres, l’ennui, et les sens que l’on donne à nos vies.



Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/5yxQkHMcwhgLyeu9ZQka2r?si=CplAzqbpRuSk9sarrRoneA