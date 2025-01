Le nouvel EP des "Sessions cool tristes" de Dani Terreur est disponible depuis le 8 décembre 2023 et il va vous plaire!

Dani, c’est le mec cool triste de la pop française. Il balance entre la figure du bad boy blessé et du blues man mélancolique.

En 2018 il sort son premier album, « Les portes du paradis », puis décide de faire une pause de 2 ans.

Pendant cette période, il va composer et produire pour plein d’autres artistes comme Alice et Moi, Nicolas Dax, Louve et Mélodie Lauret.

Et c’est en mêlant son art à celui des autres que Dani prend conscience de sa passion pour le partage et la création.

Il faut savoir que les sessions cool tristes ont tout d’abord été créées pour les réseaux sociaux.

Le projet ayant plu au public, ces capsules vidéos ont été peaufinées pour devenir des chansons plus longues et travaillées, que l’on retrouve aujourd’hui au sein de 4 EP poétiques et ténébreux.

Retrouvez ici le lien d'écoute: https://open.spotify.com/intl-fr/album/3y4enerFzdPivHVyDWOHCM?si=imPas-6_T8C5JIhVjv82TA