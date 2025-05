Le retour du Folk Rock de la talentueuse Samantha Crain

Le 2 mai dernier sortait le nouvel et déjà septième album de la chanteuse Samantha Crain.

Un album très introspectif dans lequel Samantha enquête sur ses propres sentiments, souvenirs et blessures.

Un album magnifique, touchant et rempli de sincérité dans lequel on retrouve onze titres aux sonorités folk, rock et indie, tous sublimés par la voix unique de Samantha Crain.

En tout cas, nous, on vous conseille d'aller découvrir Gumshoe le plus vite possible !!

