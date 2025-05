Saiming dévoile "what's the alternative", son nouvel et premier album

Le 11 avril dernier sortait le nouvel album de l'artiste londonien Saiming, un album très complet qui mélange instrus boom bap, grime et sonorités soul.

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du monde sur cet album, puisqu'on retrouve plusieurs figures importantes de la scène underground londonienne comme J2, BexBlu, KNYA ou encore styllunknow pour en citer quelques-uns.

"what's the alternative ?" c'est une super découverte et on vous conseille vivement d'aller découvrir ça !

L'album est disponible sur les platformes suivantes :

Spotify

Soundcloud

Deezer

Bandcamp