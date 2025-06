Le retour du projet Roseaux avec un troisième album au nom explicite, "Roseaux III".

Roseaux, c’est l’histoire d’Émile Omar, programmateur sur Radio Nova et créateur du label Fanon Record, de Clément Petit, violoncelliste, et de Alex Finkin, directeur musical et multi-instrumentiste.

Les trois passionnés de musique qui nous avaient déjà dévoilé deux superbes albums en 2012 et en 2019 continuent dans leur lancée en nous dévoilant, le 7 mars 2025, un nouvel album intitulé Roseaux III.

Un album où l'on retrouve de nombreux artistes talentueux comme Aloe Blacc, Ben L'Oncle Soul, Melissa Laveaux et bien d'autres…

Roseaux III est disponible sur les plateformes suivantes :

Bandcamp

Spotify

Deezer

Youtube