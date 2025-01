La jeune prodige Roni Kaspi fait tourner les têtes depuis 2020 et sera présente aux Transmusicales de Rennes!

A tout juste 23 ans, Roni Kaspi fait tourner les têtes depuis sa percée fulgurante en 2020 lorsqu’elle intègre le trio d’Avishai Cohen en tant que batteuse.

Pour Roni, la musique c’est comme une évidence.

Virtuose et surdouée, la jeune batteuse isarélienne a plus d’un tour dans son sac et rien ne lui échappe. Grâce à son sens de la polyrythmie; qu’elle soit occidentale, orientale, africaine ou latine, elle s’adapte à tous les morceaux avec une aisance hors du commun.

Elle s’est fait connaître sur les réseaux sociaux en postant des solos hypnotisants.

Mais la batterie n’est pas le seul domaine dans lequel excelle notre artiste.

En effet, elle dirige depuis cette année son propre projet dans le rôle de batteuse, chanteuse, autrice, compositrice, interprète et productrice.

Elle se produira au hall 8 du parc expo le vendredi 8 décembre aux Transumiscales de Rennes.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/track/3KTWlm5ID8BjUZLSMpqMij?si=48443b73353c49c9