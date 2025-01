Aujourd’hui direction Los Angeles pour parler d’une artiste au talent unique et inégalable. Hana Vu a sorti son deuxième album « Romantisicism » le 3 mai 2024 et elle met tout le monde d’accord!

Hana Vu est une autrice compositrice et interprète américaine de 23 ans. Enfant prodige, elle écrit des chansons et commence à se produire sur les scènes de Los Angeles alors qu’elle n’a que 14 ans.

Après avoir partagé ses morceaux sur Bandcamp et Soundcloud pendant plusieurs années, Hana Vu sort son premier EP en 2018. A 17 ans, elle s’affirme donc dans le monde de la musique avec des atouts inégalables. Son univers est introspectif. Elle nous ouvre les portes de son intimité à travers des influences bien senties qui nous rappelle Mitski, Boygenius et Olivia Rodrigo.

« Romanticism » est un opus sorti le 3 mai dernier sur le label Ghostly International. Pour la création du projet, Hana Vu s’est à nouveau entouré de Jackson Phillips du projet dream-pop Day Wave. Dans ce périple musical, Hana Vu parle à nouveau de son spleen de la manière la plus élégante qui soit. Les arrangements sont encore plus poussés qu’avant et abordent avec profondeur l’expérience du passage à l’âge adulte.



Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/6I7Al2K8HxKvyJcook1ZR8?si=gWQ6Z_fiSNSiGRVnL8RPtA