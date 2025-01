Aujourd’hui direction Nantes avec une force musicale émergente de la pop française. MIMOSA a sorti son tout premier projet et il met tout le monde d’accord!

MIMOSA c’est tout d’abord un trio qui se rencontre en 2020 lors d’une formation de musiciens à Nantes. Les trois compositeurs deviennent vite amis et fondent leur groupe début 2022.

On y retrouve Noé Choblet à l’écriture des textes et au chant, ainsi que Nicolas Masson et Théo Diguet, tous les deux à la guitare.

MIMOSA porte la bannière de la pop française vers de nouveaux horizons. Les textes renvoient à l’insouciance et aux questionnements propres à la vie de jeunes adultes contemporains, toujours marquée par une connexion forte à la mer. Leur musique s’inscrit dans un style pop aux sonorités rock et indie.

« Retourner à la mer » est le titre de leur tout premier EP, sorti le 12 avril 2024 chez Daydream Music.

Ce projet teinté de pop et de chanson française nous berce dans une agréable nostalgie. MIMOSA nous présente un habile mélange entre énergie et douceur, une musique rythmée et des textes très imagés.

Après presque un an et demi de composition, ils défendent aujourd’hui leur projet sur scène. Le résultat est un puissant voyage pop où chaque note exprime le contraste caractéristique de leur musique.



Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/5SxU0VeXJDgjPVix8847DI?si=K_qW3zn9TTSJAQCx_GpyDQ