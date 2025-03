Lascelle "Wiss" Bulgin et Aston Barrett Jr. nous livrent le dernier album d'Israel Vibration : Reggae Music Never Dies

Après la mort de Cecil "Skelly" Spence en 2022, ponctuée par une dernière apparition sur l'album One Rock de Groundation, Wiss se retrouve seul aux manettes du mythique trio Israel Vibration. Le bien nommé Reggae Music Never Dies, produit par Aston Barrett Jr. - fils du légendaire bassiste et producteur des Wailers - est une sorte de passage de flambeau entre générations, qui fait hommage au parcours du groupe et à son impact sur la reggae music.

Retrouvez l'album sur les plateformes :

Youtube

Spotify

Deezer