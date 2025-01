Avec son nouvel album, LIFE, Realo nous propose un voyage à travers ses différentes inspirations

Realo avait déjà fait très fort avec BASSLINE, paru en juillet 2023. Quand on a sorti un album aussi travaillé, il peut être difficile de revenir avec un projet à la hauteur de l'attente des auditeurs. Mais Realo n'est pas n'importe qui. Le rappeur / producteur / réalisateur / ingé son a sorti LIFE, un 11 titres le 10 janvier. Sur cet album, Realo explore toujours plus intimement les limites de sa voix et de ses VST. Principalement produit par les Recklessboise et Notinbed, LIFE est un album varié, complexe et abouti. On en parle dans SONAR

