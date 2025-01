Aujourd’hui nous allons parler de Grace Cummings et de son tout dernier album « Ramona », sorti le 5 avril 2024 sur le label PIAS!

Grace Cummings est une chanteuse, compositrice, productrice et comédienne qui nous vient tout droit de Melbourne en Australie. Mêlant avec brio le rock et la folk, on découvre dans ses morceaux une forte personnalité et une aura lumineuse.

Sa voix ample et rauque se fait entendre depuis quelques années sur les scènes internationales. Elle est notamment passée aux Transmusicales de Rennes en 2022 pour promouvoir son album « Storm Queen ».

Ramona est une sorte de pièce de théâtre débridée avec une prestation émotionnelle époustouflante et unique. Avec sa réflexion viscérale sur le chagrin, l’autodestruction et la violence émotionnelle, cet album apporte une nouvelle grandeur étonnante à la musique.

Cet opus nous donne l’effet d’un ouragan avec des morceaux lumineux, orageux et cathartiques.



Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/1sW5yJBXX7MlGV6bWpjdFZ?si=bfp8Ly2yQh6lkL-JhQZ-VQ