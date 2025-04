"Affectionately" de Raisa K, un regard singulier sur l'amour

Artiste-chanteuse, compositrice, productrice londonienne, Raisa K est aussi connue comme Raisa Khan, membre du groupe Good Sad Happy Bad.

"Affectionately" est le premier album de Raisa K, c'est sorti le 7 mars 2025 sur 15 love. Un album qui traite du conflit amoureux, composé sur un ordi portable, dans le métro, les parcs de capitale anglaise, dans son appartement. "Affectionately" c'est 12 pièces aux mélodies simples, aux atmosphères compressées et remplies de sons industriels. Un projet qui rappelle un peu du Kassie Krut, trio new-yorkais de musique électro-expérimentale, qui mêle textures organiques et synthétiques, sonorités légères et pesantes.

A propos de ce premier album, on peut lire sur Pitchfork dans un article signé Emma Madem : "Derrière chaque foyer se cache un réseau de tuyaux, de vannes, de conduits. Derrière chaque relation se cache une mise en scène de pouvoir et de sublimation d'égo". Pas de romantisme pour Raisa K pour aborder les tensions amoureuses mais un regard calme et analytique sur ce qu'une relation implique.

