Mahom revient avec un Rainbow Machine, un album électro très audacieux.

Aujourd'hui dans ce sonar, on parle du nouvel album de Mahom sorti le 17 janvier dernier. Le duo fait bouger la scène dub française depuis près de 20 ans et nous prouve aujourd'hui que ce n'est pas prêt de s'arrêter.

Mahom s’était fait connaître grâce à plusieurs de leurs albums, leurs feats avec des grands noms de la dub et surtout leur style électro dub qui avait su séduire un grand nombre d’auditeurs.

Pour ce nouvel album, Mahom prend des risques et décide de s'éloigner un peu de la dub pour s’essayer à l’électro. En effet, les onze titres de Rainbow Machine mêlent drum and bass, électro-pop, et retrowave, avec évidemment toujours ce petit côté électro dub propre à Mahom.

C’est un super album où on retrouve également plusieurs feat avec LUIZA, Rakoon ou encore Joe Yorke. Cet album ne pouvait définitivement pas nous décevoir tant il est réussi. La sincérité de Mahom se ressent et nous fait voyager dans divers paysages tous aussi beaux les uns que les autres, le tout pendant 36 minutes.

On vous invite fortement à aller découvrir Rainbow Machine sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Soundcloud

Bandcamp