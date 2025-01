Rahill, artiste irano/américaine arrive aux Trans !

Rahill est une artiste multidisciplinaire qui travaille beaucoup avec l’écriture, la littérature et la composition des musiques.

Membre fondatrice des piliers du garage-rock de Brooklyn, elle co-créé le groupe Habibi, dans lequel elle va jouer pendant plus de 10 ans. Rahill, c’est une personne qui véhicule un bagage d’émotions et d’histoires. De part ses origines iraniennes, la musique qu’elle crée fait écho aux modes et mélodies de son foyer.

Et pour approfondir ce désir d’expression, elle décide de se lancer dans une carrière solo !

Son premier album solo « Flowers At Your Feet » sort sur le label Big Dada, s’inspire de la soul des années 60 et des vibes des années 90. On y retrouve des morceaux kaléidoscopiques inspirés de son enfance. Pour elle, cet album c’est une lettre d’amour profondément personnelle à sa famille et à elle-même. Une création qui permettra peut-être à notre artiste d’avancer plus légère, revêtant ses histoires comme une cape de super-héros.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/track/5ui5Wk6zMALtwtYIHaB9a6?si=10b8cbc986174276