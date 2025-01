Quelle Rox – "midnight blue", un troisième EP aux sonorités oniriques

Raquelle ou Rocky alias Quelle Rox, son nom d’artiste, est une compositrice, interprète et productrice originaire de Porto Rico et de Cuba. Aujourd’hui new-yorkaise, elle produit ce troisième EP depuis son studio à Brooklyn.

Ce dernier EP s’intitule "midnight blue" et est sorti le 22 novembre 2024. C'est un disque dream pop, où se mélangent des textes anglais et espagnol dans des paysages sonores très atmosphériques. Le synthétiseur, la réverbération et l’écho des morceaux invitent à la rêverie. Des sonorités jazzy invoquent un décor de bar de jazz new-yorkais dans le morceau "mas bonita" Quelle Rox écrit sur des thèmes personnels et introspectifs, toujours dans "mas bonita", elle évoque l'inutilité d'essayer de changer pour un amour non partagé.

Vous pouvez retrouver l'EP sur les plateformes :

Spotify

Deezer

Soundcloud