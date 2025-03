Le trio Ponteix continue à mettre à l'honneur la francophonie canadienne.

Ponteix, c'est le projet du chanteur et multi-instrumentiste Mario Lepage, un Canadien francophone originaire de la province de Saskatchewan située au centre du pays entre les provinces d'Alberta et de Manitoba.

La particularité de Saskatchewan, c'est la présence d'une communauté française malheureusement trop peu connue et qui s'appelle la communauté Fransaskoise. Mario Lepage en fait partie et a décidé de dédier sa musique à la mise en avant de sa culture et du message suivant : la francophonie au Canada existe en dehors du Québec ! !

Dans Le canadien errant, on retrouve des sonorités planantes, voire expérimentales , qui mêlent indie, pop, rock, funk ou encore électro. De quoi permettre à tout le monde d'y trouver son bonheur !

En tout cas, nous, on a adoré découvrir ce projet et le message qui l'accompagne, et on vous conseille vivement d'aller faire de même !

Vous pouvez retrouver Le canadien errant sur les plateformes de streaming suivantes :

