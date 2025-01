Le nouvel album du groupe The Vaccines est à vous!

The Vaccines est un groupe de rock indépendant britannique originaire de Londres. Et c’est en 2010 que commence leur arrivée fulgurante dans le monde de la musique. Le groupe voyage et joue sur de très grandes scènes. Ils figurent en première partie des plus grands comme les Rolling Stones, les Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys ou encore Imagine Dragons !

Un court-métrage leur sera même dédié en 2013 pour retracer leurs tournées de 2012 et 2013.





"Pick-Up Full Of Pink Carnation" est sorti le 12 janvier 2024 sur le label Thirty Tigers.

Pour le groupe, ce projet est un nouveau chapitre, une nouvelle ère qui commence. Il évoque des thèmes parfois sombres comme les séparations amoureuses ou amicales mais aussi la mort et le rêve américain.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/6enl3uuyldMQvTQfgWP9F4?si=EUHI-NNsQkehloWD9QzDVA