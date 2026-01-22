Sonar "Peki Momés"Publié le 22/01/2026
Peki Momés nous dévoile son premier album "Peki Momés"
«Peki Momés» c’est est une artiste Turque qui s’est installée à «Leipzig» en Allemagne et qui a commencé à enregistrer de la musique par hasard en 2023.
Depuis la sortie de son premier 45 tours chez Mocambo Records en 2024, Peki est devenue une véritable sensation sur la scène groove organique et même au-delà.
La musique de Peki Momés est un mélange éclectique de sonorités issues de la scène underground internationale. Le tout orchestré par un producteur génial et un ensemble de musiciens de jazz incroyablement talentueux.
Youtube
Deezer