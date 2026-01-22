Sonar "Peki Momés"

Peki Momés nous dévoile son premier album "Peki Momés"

«Peki Momés» c’est est une artiste Turque qui s’est installée à «Leipzig» en Allemagne et qui a commencé à enregistrer de la musique par hasard en 2023.

Depuis la sortie de son premier 45 tours chez Mocambo Records en 2024, Peki est devenue une véritable sensation sur la scène groove organique et même au-delà.