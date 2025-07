Pedro Mizutani et Skinshape nous dévoilent, Mostrando Os Dentes, l’album parfait pour nous accompagner cet été.

L’anglais Skinshape et le Brésilien Pedro Mizutani collaborent pour la deuxième fois et spoiler alert : c’est génial.

Les influences de bossa nova de Pedro Mizutani combinées au groove parfait de Skinshape donnent lieu à un EP moderne et doux. Une musique unique mêlant leurs inspirations personnelles les plus profondes.

Mostrando os dentes, c’est un équilibre parfait entre la mélancolie et l’aspect solaire de la musique brésilienne.

Un EP à écouter en toute circonstance et sans modération, est-ce que ce ne serait pas l’album parfait pour nous accompagner tout l’été finalement ? À vous d’en juger, et pour ça, on vous met les liens vers le projet juste ici :

Spotify

Deezer

Youtube

Bandcamp