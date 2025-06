Pattie Passion - "Pot Pourri", scandaleusement pop

Pattie Passion c'est un personnage d'Arthur Couka, auteur et dessinateur de bande dessinée.

En 2017, Arthur lance une web bd, sur un forum de musique, qui raconte l'histoire d'une jeune chanteuse, Cristallia. Le concept, c'est une planche pour un épisode avec trois propositions de suites soumises aux votes des lecteur.rice.s, façon cadavre exquis. Ainsi, quand Cristallia, en voiture, se retrouve poursuivie par des chanteurs zombies, les lecteurs choisissent : "la chanteuse joue la cassette qui se trouve dans sa boite à gant".

Une issue sonore pour un format BD, comment faire ? Le jour même, Arthur et son frère trouvent la mélodie, le texte et l'arrangement de son titre Silly Silicone. Tout ça en quarante-cinq minutes. Une de leur amie, Juliette, chanteuse lyrique de formation, pose sa voix. C'est la naissance de Pattie Passion. Sur le forum, c'est un succès. Pattie s'impose comme la véritable antagoniste de la BD. Chanteuse démodée, disparue après de nombreux scandales, elle en veut aujourd'hui aux jeunes stars contemporaines. Opportuniste, en 2021, elle tente un retour avec un album qui remasterise ces grands tubes.

Le personnage dépasse le cadre de la BD et a le droit à un deuxième single, un EP, puis un spin-off documentaire. Le projet Pattie Passion grandit. Arthur est rejoint par des artistes, maquilleur.euse.s, coiffeur.euse.s, couturier.e.s, et des figurant.e.s, amusé.e.s par le projet.

Je ne peux que vous recommander d'aller écouter l'album, qui est très fun et dansant. Les textes sont pleins de jeux de mots imagés, ironiques, de double sens à la Yelle. Les nappes de synthé et les ponts de certains morceaux évoquent Laurent Boutonnat, producteur de Mylène Farmer et des deux premiers albums d'Alizée, Gourmandises et Mes courants électriques...

Vous pouvez écouter l'EP de Pattie Passion sur les plateformes :

Deezer

Spotify

Youtube

Le lien vers le spin-off documentaire :

https://www.youtube.com/watch?v=XqaM_QjUo0c