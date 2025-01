Le groupe canadien PACKS revient avec un troisième album typé très indie-rock !

Aujourd'hui, on traverse l'Atlantique direction le canada et plus particulièrement Toronto, avec le groupe d’indie rock PACKS.

Le 19 janvier dernier sort le projet “Melt The Honey”. Comme à son habitude, c’est le label Fire Talk qui produit et distribue l'album.

L’aspect DIY du groupe reste toujours aussi présent dès les premières notes de “89 Days” où PACKS nous entraîne dans son quotidien riche en surprises.

Cette fusion entre bedroom-pop, lo-fi et indie-rock prend une touche psychédélique notamment sur les titres “Honey” et “Pearly Whites” où Madeline Link raconte comment le changement de décor peut bouleverser ses habitudes à travers ce disque attachant et intimiste.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/1b3i2e3n3ayNsVKXANYsPz?si=mEHSRCeBQlGkmT25gLdNFg