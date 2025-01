Au menu d'aujourd'hui: "Out of Love", le nouvel EP de Chris Garneau!

Chris Garneau est un auteur, compositeur et interprète américain originaire de Boston.

Il est connu du public depuis une bonne vingtaine d’années grâce à son style très folk, pop et baroque.

Fidèle à son style de toujours, son nouvel EP « Out of Love » nous offre une musique voyageuse, délicate, qui balance entre la folk, la pop et le style americana.

Ce nouveau projet est sorti le 8 décembre 2023 sur le label Arcadia Sound. Il est composé de 4 titres introspectifs en collaboration avec son compagnon Marc Briz, parolier et auteur de fiction. A travers la magie d’expérimentations et d’arrangements complexes, les chansons de cet EP nous parlent d’un personnage que l’amour a transformé.

Retrouvez ici le lien d'écoute: https://open.spotify.com/intl-fr/album/2vJajJK73iLZakihhbSkug?si=7QULBvBkSfqpbDUz1VylAg