Aujourd’hui on se laisse emporter dans un univers de coton avec Bnny et son tout dernier album « One Million Love Songs »!

Derrière ce groupe d’indie-rock indépendant se cache un visage irremplaçable: Jessica Viscius.

Autrice, compositrice et interprète américaine, Jessica est à l’origine de ce groupe. On y retrouve Alexa (la sœur jumelle de Jessica) à la basse, Adam Schubert (le mari de cette dernière) à la guitare et un batteur, qui tourne dans plusieurs projets.

Jessica chante et demeure l’autrice-compositrice principale du groupe.

La musique de Bnny est une conciliation entre le côté garage des années 60’s et le courant dream-pop/slowcore des années 90’s. Les morceaux brumeux et lancinants nous rappellent des artistes comme Mazzy Star, Low, ou encore Cigarette After Sex.

« One Million Love Songs », le nouvel album de Bnny, ne pourra pas vous laisser indifférent. Cet opus magique est sorti le 5 avril 2024 sur le label Fire Talk.

Enregistré à Asheville aux côtés d'Alex Farra, il parle d’amour après la perte, de vieillir et d’essayer de s’amuser avec le cœur brisé.

L'album est composé de morceaux parfaitement produits, avec des chansons rêveuses et nostalgiques comme on le retrouve dans « Good Stuff ». Il comporte aussi des morceaux cyniques, ironiques et légerscomme « Sweet » et « Nothing Lasts ».

Bref, il y en a pour tous les goûts et c'est à coeur joie que l'on plonge à nouveau dans l'univers de Bnny.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/6ktuNkWlfl4kh4Nf6GLBDP?si=ghKtsqUqS72UwQTbYODFLg