Ondubground dévoile “Higumo”, un album riche en collaborations

Ondubground, voici un nom qui devrait vous parler si vous suivez la scène dub française. Le groupe, originaire de Tours, est une vraie figure de la scène dub française depuis plus de dix ans.

Leur nouvel album, Higumo, explore le genre tout en y mélangeant une multitude de sonorités. Le groupe nous plonge dans un univers unique où s'entremêlent basses lourdes et mélodies dansantes, le tout marqué par des influences orientales et électroniques.

Un album très riche musicalement, mais aussi très riche en collaborations : on y retrouve 7 featurings pour 12 morceaux, 5 chanteurs et 2 producteurs, toutes et tous de vraies figures de la scène dub et reggae.

Vous pouvez retrouver l’album sur les plateformes suivantes:

Spotify

Deezer

Bandcamp

Soundcloud

ODG prod