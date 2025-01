Aujourd’hui nous allons parler d’amour avec BLOWSOM et son dernier projet « OK ROMANCE ! », sorti le 16 février 2024 sur le propre label de l’artiste : 1901 records

Arnaud de son vrai nom, est un artiste français qui découvre la musique lorsqu’on lui met une guitare entre les mains à l’âge de 7 ans. Suite à cette découverte, il décide de se lancer dans un parcours musical.

La création de son projet perso voit le jour lors de ses études en Angleterre, à Brighton. Après avoir voyagé entre la pop et le rock alternatif, c’est vers la musique électro club que se dirige notre artiste. Autonome et libre de faire ses choix artistiques, BLOWSOM se déploie et aborde des thèmes indépendant et personnels, toujours avec une patte qui lui est propre.

Dans "OK ROMANCE!" on sent que BLOWSOM a pris en force et maturité. Il se place sur le devant de la scène et s’exprime avec authenticité sur des sujets personnels.

En effet, notre artiste se sert de ses nouvelles chansons comme d’un journal intime. Il raconte tout au long de l’album sa rupture amoureuse avec Nancy, personne qu’il croyait être l’amour de sa vie. On y retrouve toujours cette voix langoureuse, des synthétiseurs pétillants, une rythmique entêtante et des sons de guitare qui lui sont propres.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/65bfZ2eHCyx6LWcWlqbaMD?si=yYeKopV-SLmgNL2upG1Rgw