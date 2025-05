Brain Damage & Emiko Ota sur l'album commun Oide Oide, intégralement remixé par Mad Professor

Oide Oide est un projet atypique de plus à ajouter à la discographie du producteur de dub Stéphanois Brain Damage. Il a travaillé sur ce disque avec la musicienne et chanteuse franco-japonaise Emiko Ota. Cette dernière a décidé de construire l'album autour de différents yōkai (esprits, monstres du folklore japonais) en s'inspirant des mythes et des attributs qui leur sont associés.

L'album contient donc cinq morceaux composés par Brain Damage et Emiko Ota, s'inspirant pour chaque titre d'un yōkai différent. Ces cinq pistes ont été confiées au légendaire Mad Professor qui s'est chargé de les remixer façon dub sombre pour aggrémenter la face B du disque.

