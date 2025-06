DOULA (des couloirs, des portières) d'Odezenne, un album testamentaire

Odezenne, trio bordelais, présentait ce 3 juin dernier leur septième album, DOULA (des couloirs, des portières).

Dans DOULA on retrouve l'univers du groupe : la mélancolie des sons synthétiques, une basse coldwave, les aphorismes et les punchlines dites nonchalamment. C'est un album cohérent, court et dense, sorti sur le label Universeul. Deux parties apparaissent facilement à l'écoute, un début d'album dynamique, rap, autotuné parfois, et un second temps plus descendant, tendre et nostalgique. DOULA, c'est un album progressif et renouvelé dans sa transformation, et qui raconte un passage, de l'adolescence à l'âge adulte. On en parle dans SONAR.

Vous pouvez trouver l'album ici :

Deezer

Spotify

Youtube