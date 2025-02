O & The Mo - "Make Way For The Sun", un deuxième album très éthéré

Cinq années après leur premier album "In Transit" et un isolement dans la vallée de Wakapuaka en Nouvelle Zélande, le duo O & The Mo revient avec "Make Way For The Sun". Un second album, folk et dream pop, sorti le 31 janvier 2025 sur Midnight Magic.

Les morceaux sont très planants, tranquilles. Pour O & The Mo, cet album c'est une sorte d'étirement après un long moment d'immobilité. Le fond sonore d'"All My Love" s'épaissit petit à petit, au fur et à mesure que se superposent effets et instruments, créant quelque chose de très ambiant.

Vous pouvez retrouver l'album ici :

Bandcamp

Deezer

Spotify

Youtube