Marina Zispin, ou le renouveau du modulaire vintage

Marina Zispin, c'est la rencontre de deux musicien.ne.s anglais, Bianca Scout et Martyn Reid un peu avant le confinement. De leur côté, ils sont plutôt branchés ambiant expérimentale et musique électro noise, mais quand ils sont ensemble sous le nom Marina Zispin, ils nous transportent sur des rythmiques disco et des sonorités emo/post-punk, et ça fait du bien !

Leur nouveau disque, Now You See Me, Now You Don't, se trouve être leur premier album studio. Les dix titres du projet ont été composés entre 2020 et 2024 et sont un superbe exemple du gigantesque potentiel des synthés des années 1980 à 2000, face à la numérisation des studios et des méthodes de production de musique électronique.

Retrouvez leur album sur les plateformes :

Bandcamp

Youtube

Spotify

Deezer