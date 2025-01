À NoBorder 2024 (Brest), Ndox Electrique nous propoent une thérapie collective sur un fond de N'döep revisité

Programmés en 2023 aux Trans Musicales de Rennes, Ndox Electrique reviennent sur le sol breton pour le festival NoBorder. Ils joueront à la Carène (Brest) samedi 14 décembre, et ça promet d'envoyer du lourd. Les voix se mèlent aux guitares saturées et aux sabar hypnotiques (percussions wolof) pour nous transporter dans une transe collective.

Ndox Electrique, ou comment revisiter une tradition thérapeutique sénégalaise.

Le N'döep est une sorte de thérapie collective proche du psychodrame, pratiquée au Sénégal par les Lébous. Utilisé pour soigner des troubles psychiques, le but est de rééquilibrer son rapport à soi et à son démon intérieur par une cérémonie collective qui donne des rôles et implique du jeu, de la danse, et surtout de la musique. Gardez juste l'aspect musical, ajoutez de la distortion, et vous avez la recette de Ndox Electrique. Le groupe diffuse cette tradition et met en lumière cette musique, mais cela vaut-il le coup de sortir de son contexte une cérémonie crainte et respectée au Sénégal dans un but artistique ?

Dans ce sonar dédié à la programmation du festival NoBorder, je vous propose de découvrir Ndox Electrique et d'examiner cette question.

