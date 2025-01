Cette semaine on dédie notre émission SONAR au festival No Border. No Border c'est LE festival des musiques populaires du monde entier, et qui a lieu cette semaine à Brest, du 10 au 15 décembre !

Ce mercredi soir, nous pourrons entendre l'incroyable Christine Salem, dans une création originale spéciale No border 2024 ! Pour cette occasion, la chanteuse réunionnaise s'entoure exclusivement de musiciennes, toutes formées au jazz et l'improvisation. On retrouve Héloïse Divilly à la batterie, Anne-Laure Bourget aux percussions, Fanny Lasfargues à la basse, et Tatiana Paris à la guitare. Tout ce beau monde est rassemblé sous le nom de Salem Renyon . Le Maloya et les femmes seront à l'honneur.

L'occasion de revenir dans cette chronique sur le Maloya, cette musique (mais pas que) venue de l'île de la Réunion. Du chant des esclaves victimes du colonialisme jusqu'à aujourd'hui ; des pionniers du genre comme Firmin Viry ou Granmoun Lélé, à Christine Salem, évidemment.

On parlera aussi de son dernier co-album avec le Discobole Orchestra : Kafé Gryé (label Discobole, septembre 2024).

