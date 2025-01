Aujourd'hui dans Sonar on s'intéresse à Blick Bassy ! Il sera en concert ce samedi 14 décembre à Brest ; toujours dans le cadre du festival No Border. Ça aura lieu à la Carène, pour la dernière soirée du festival ! Avec un total de 5 artistes ce soir là, préparez-vous à vibrer, à danser et à suer !

Blick Bassy est un chanteur et compositeur franco-camerounais. Sa musique, c'est de l'afro-pop avant-gardiste. Il chante en Bassa, sa langue natale qu'il a à cœur de faire vivre. En 2023, il a sorti son 5ème album, Madiba, sur le label InFiné. Un album plus électro que les précédents.

Madiba, c'était le surnom de Nelson Mandela. Mais en langue Douala, ça veut aussi dire "L'eau". Un thème qui traverse les 12 morceaux de l'album, pensés comme des fables écologistes. Il y incarne différents personnages, des figures, des animaux. C'est donc sur les thèmes de l'eau et de la crise climatique que Blick Bassy porte cette fois la voix.

L'album a été augmenté de 4 nouveaux titres en 2024, sous le nom de Madiba ni Mbondi. "L'eau et la Fleur". On y retrouve 2 feats, un avec l'australien Ry X ; et un avec un autre chanteur Franco-Camerounais, véritable star émergente de 2024 : Yamé.

